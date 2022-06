HPI - Morgane obsédée par les fesses de karadec

Après être entrée avec erreur dans la salle de bain de Karadec, alors qu'il prenait sa douche Morgane ne pense plus qu'à ça... Cette image gravée... Ce n'est pas de sa faute. "J'ai une mémoire photographique". Résultat : notre héroïne n'arrive plus du tout à se concentrer sur les enquètes et ne pense qu'aux fesses de Karadec. Mais au fil des jours, Morgane comprend que ce qu'elle ressent est bien plus qu'une imge photographique. Serait-elle en train de tomber amoureuse de Karadec ? Ce serait le pompon. Extrait HPI du 2 juin 2022