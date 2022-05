HPI - Morgane tombe le masque... Audrey Fleurot nous dit tout de la saison 2

Vous êtes prêt pour la nouvelle saison de HPI ? Vous avez adoré la saison 1, vous allez être accro à cette nouvelle saison. Parce que Morgane est encore plus dingue (Si, c'est possible), parce que Morgane est encore plus touchante. Parce que la saison oscille entre enquête policière et comédie. Parce qu'on aime la relation de plus en plus ambiguë que Morgane entretient avec Karadec. Oui, il a une chérie (Ca aussi, c'est nouveau) et alors, on ne voit pas le problème. Parce que c'est HPI en encore mieux. On a dévoré cette nouvelle saison. Vous allez la dévorer également.