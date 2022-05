HPI - Pourquoi tu perds la boule by Morgane

La maladie d'Alzheimer expliquée pour les nuls... Ca donne ça. La maladie grignote les souvenirs mais pas tous les souvenirs. On s'est rendu compte que les souvenirs les plus récents avaient tendance à se faire la malle plus rapidement que les anciens. Résultat, le cerveau s'emmêle les pinceaux. Vous l'avez ?