HPI - S01 E01 - Vents d'Ouest

A la DIPJ de Lille, l’enquête sur le meurtre d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné chez lui est presque résolue. Sa femme Jeanne est portée disparue et il ne fait presque aucun doute qu’elle est la principale suspecte. Tombée par hasard sur le dossier du meurtre, Morgane Alvaro, la femme de ménage du commissariat au QI hors norme n’est pas de cet avis : pour elle, Jeanne est aussi une victime, et elle ne se prive pas de faire savoir aux enquêteurs qu’ils font fausse route ! Bien obligés d’admettre leur erreur et le talent indéniable de cette civile, Morgane est engagée comme consultante sur l’affaire ! Le très pointilleux commandant Karadec se voit obligé de collaborer avec cette mère célibataire au tempérament de feu qui a un sérieux problème avec l’autorité…