HPI - S01 E02 - Coutume malgache

Benjamin Winckler est retrouvé noyé dans la baignoire d’une chambre d’hôtel apparemment fermée de l’intérieur ! Et Le mystère ne fait que s’épaissir quand les enquêteurs apprennent que la victime avait usurpé l’identité d’un homme, lui, bien vivant ! La finesse de Morgane ne sera pas de trop pour résoudre cette enquête. Car même si Karadec a toujours du mal avec ses frasques, elle a, en effet, accepté de rejoindre l’équipe en échange de la réouverture d’une enquête sur la disparition de Romain, son ex petit ami et père de sa fille aînée, Théa.