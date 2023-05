HPI - S01 E03 - Colin-Maillard

L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, concentre les efforts de l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal. Homme isolé et apparemment instable, il était de plus, en guerre ouverte avec le grand-père maternel des deux petites, Arnaud Grandgeon riche propriétaire d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Mais Morgane en doute. Son intuition va être confirmée lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck enterré dans son jardin ! Mais alors qui a pu enlever les deux petites ? Morgane va tout faire pour aider Florence, la mère des deux petites, à retrouver ses enfants. Dans cette course contre la montre, Morgane devra garder la tête sur les épaules alors même qu’elle vient d’apprendre que sa mère à elle, Agnès, a peut-être un rapport avec la disparition de Romain.