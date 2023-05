HPI - S01 E05 - Tel maître, tel chien

Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu'Emilien Kerr, est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.