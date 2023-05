HPI - S01 E07 - Cocktail Molotov

Morgane peut enfin souffler ! Ses enfants en vacances, elle va avoir le temps de se la couler douce… Et (bonne ?) nouvelle, le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer. La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque et le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Alors que tout désigne Jonathan, témoin du meurtre, Morgane, qui doute de la culpabilité du jeune homme, va tenter de prouver son innocence ! Et pour une fois, Karadec est prêt à la suivre… Quitte à passer sous le radar de la hiérarchie.