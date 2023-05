HPI - S02 E02 - Chelou / Pas chelou

Alors qu’elle se retrouve sans toit, Morgane débarque avec toute sa famille chez Gilles. La tuile … Mais le pire est à venir, la voilà suspendue de ses fonctions ! En tout cas, le temps que Roxane finisse l’enquête interne qui la cible. Mais comment rester tranquillement à ne rien faire chez un collègue quand on est HPI, qu’on a plus de maison et que l’enquête qui se déroule sous vos yeux soulève des incohérences de plus en plus évidentes ? Morgane le sait, ils auront besoin d’elle sur cette affaire, mais comment les aider sans éveiller les soupçons de Roxane ?