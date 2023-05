HPI - S02 E04 - Enfant de

Le corps de Valentin Bélliard, 17 ans est retrouvé calciné dans la grange de ses parents et l’enquête semble se diriger vers un accident. Pas pour Morgane qui conclut, elle, à un meurtre. Meurtre surement lié au fait que Valentin menait une double vie : un appartement secret, une petite amie mystérieuse et un autre boulot. Que voulait cacher Valentin ? Alors que Morgane cherche une nouvelle maison avec Ludo et que la brigade est en ébullition quant à l’identité de la nouvelle petite amie de Karadec, nos enquêteurs vont devoir faire la lumière sur cette histoire.