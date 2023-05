HPI - S02 E05 - De mille feuk

La juge Carole Massard est retrouvée morte dans son bureau alors qu’elle s’apprêtait à rendre son verdict dans un procès d’assises. Alors que les enquêteurs partent sur la piste d’une vengeance de la part des accusés, Morgane de son côté, déprime. Cela fait des semaines que Ludo l’a quittée et pour en rajouter une couche, elle découvre que Roxane, sa pire ennemie et nouvelle petite amie de Karadec, a pris de plus en plus de place dans la vie de la brigade. Rien ne va pour la consultante qui va devoir se remotiver face à une enquête bien plus complexe qu’elle en a l’air.