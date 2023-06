HPI - S02 E06 - S comme Italie

Après une nuit difficile, Morgane se réveille chez Karadec et au petit déjeuner, la gêne est plus que palpable… Heureusement, ils sont tous les deux appelés sur une nouvelle enquête : le corps d’un pilote de ligne a été retrouvé… Enfin, pas vraiment un pilote de ligne, un livreur de fast-food… Enfin… Un livreur de fast-food qui cachait des liasses de billets dans son appartement… Chelou selon Morgane ! Alors, qui était vraiment leur victime : un mythomane ? un arnaqueur ? Morgane et Karadec vont devoir résoudre le meurtre de ce jeune homme aux nombreux visages.