HPI - S03 E05 - Froid de canard

Après avoir passé une nouvelle nuit ensemble, Morgane et Timothée sont appelés sur une scène de crime. Juste après s’être embrassés sous le regard indiscret de Karadec, ils rejoignent le reste de l’équipe et découvrent le cadavre d’Adèle Mercier, tuée d’une balle logée entre ses deux yeux. Alors que l’enquête avance, la relation entre Morgane et Karadec est de plus en plus compliquée. Et lorsque ce dernier organise une crémaillère, Morgane décide de s’y rendre avec David Diallo, le principal suspect du meurtre.