Hunter x Hunter - Episode 102 - Pouvoirs et jeux de stratégie

Gon continue de faire connaissance avec la fourmi-chimère Meleolon, chez qui il découvre une grande part d’humanité. Meleolon va lui expliquer ses motivations et lui raconter une partie de son passé d’humain. De son côté, le roi tue le temps et parfois ses adversaires aux jeux de société, qu’il assimile et maîtrise à une vitesse stupéfiante...