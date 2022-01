Hunter x Hunter - Episode 109 - Début de la procession, début de la mission

Gon et ses camarades récapitulent les derniers détails de leur mission, car une fois entrés dans le palais, ils ne pourront plus faire marche arrière. De leur côté, les gardes Pitô, Pufu et Yupî lancent le grand rassemblement préalable à la sélection...