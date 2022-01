Hunter x Hunter - Episode 110 - Crainte et Expectative

Chaque camp reste sur ses positions et envisage toutes les hypothèses possibles. Werrufin ne comprend pas ce qu’un intrus, en l’occurrence Nov, a bien pu faire dans le palais. Bizev est affolé par la disparition de Pâmu. Enfin, Kirua sent confusément que quelque chose leur échappe, mais il ne sait pas quoi. L’heure fatidique de l’opération approche et chacun y va de ses hypothèses...