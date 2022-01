Hunter x Hunter - Episode 112 - Monstre et monstre

Gon et ses amis découvrent Yupî sur les marches de l'escalier central et restent interdits. Un nouvel évènement va les perturber : le Dragon Dive de Zeno atteint le palais et détruit tout sur son passage. Seul Kirua, qui reconnaît l'attaque, comprend que Netero a engagé son grand-père Zeno pour le seconder. Pourtant, Gon se lance en premier à l'assaut de Yupî, alors que ce n'était pas son rôle...