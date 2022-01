Hunter x Hunter - Episode 113 - Un Insecte d'honneur

Gravement blessé, Shoot va devoir affronter Yupî pour permettre à ses camarades de remplir leur mission. Morau doit trouver et isoler Pufu, tandis qu’Ikarugo se dirige vers le sous-sol du palais. Gon et Kirua, enfin, traquent Pitô et le roi...