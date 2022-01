Hunter x Hunter - Episode 114 - Séparation et erreur de calcul

Les combats séparés se poursuivent dans le palais. Le roi accepte de se battre ailleurs avec Netero et Zeno ; Morau garde toujours Pufu prisonnier de son Smoke Jail ; Ikarugo prend l’ascenseur après avoir croisé Djitô et Burovûta ; Shoot mène toujours un combat désespéré face à Yupî, sous le regard de Knuckle et Meleolon. Enfin, Gon et Kirua sont toujours à la recherche de Pitô.