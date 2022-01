Hunter x Hunter - Episode 119 - Poulpe fort et Poulpe faible

Kirua a sauvé Knuckle in extremis et se défoule maintenant sur Yupî, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. De son côté, Ikarugo réfléchit au meilleur moyen de neutraliser Burovûta, qui ne peut plus utiliser l’ascenseur pour remonter au rez-de-chaussée du palais...