Hunter x Hunter - Episode 120 - Faux et vrai

Morau fait finalement le choix d'attaquer la chrysalide de Pufu et constate que celle-ci est vide. Il lève donc sa barrière de fumée et découvre le même Pufu à l'extérieur. Ce dernier s'était décomposé en fragments nanométriques pour passer à traverse la fumée et se reconstituait peu à peu à l'extérieur. Si Morau a échoué à retenir Pufu dans sa prison, il va maintenant pouvoir venir en aide à ses camarades.