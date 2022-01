Hunter x Hunter - Episode 123 - Centipèdes et Souvenirs

Netero et le roi s'apprêtent à engager le combat final. Dans le palais, Ikarugo pleure son incapacité à tuer Burovûta et à aider ses amis, mais il ne va pas avoir le temps de s'apitoyer sur son sort : Werrufin le surprend et le tient en joue...