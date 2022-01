Hunter x Hunter - Episode 126 - Le Zéro et la Rose

Le combat se poursuit entre Netero et le roi. L'enjeu reste inchangé : le premier souhaite tuer le second, tandis que le second doit soumettre le premier sans le tuer, afin qu'il lui révèle son nom. Le combat semble tourner à l'avantage du roi des fourmis, mais Netero n'a pas encore joué son va-tout…