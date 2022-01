Hunter x Hunter - Episode 135 - Ce jour, cet instant

Le roi sait qu’il a été empoisonné et que ses heures sont comptées. Grâce à son En, il trouve sans problème Pâmu et lui demande de lui indiquer la cache de Komugi. Il n’a plus qu’un souhait : passer ses derniers instants à jouer au Gungi avec la jeune fille…