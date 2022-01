Hunter x Hunter - Episode 136 - Retour à la maison et Vrai nom

Le roi est mort. Les dernières fourmis-chimères survivantes quittent le Gorutô Est et se fixent de nouveaux objectifs. Kirua et ses amis se font soigner et veillent sur Gon, hospitalisé et toujours en danger de mort. Au siège de la Société des Hunters, enfin, il faut préparer la succession de feu le président Netero.