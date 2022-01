Hunter x Hunter - Episode 81 - Début des combats

Gon, Kirua et Kaito découvrent les restes d'un village détruit, où ils font leur première rencontre avec une Chimera Ant. Gon et Kirua sont pris de cours par sa force et sa rapidité. Pour Kaito, ils n'ont que deux choix possible : vaincre le monstre à n'importe quel prix ou fuir.