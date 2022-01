Hunter x Hunter - Episode 88 - Pierre-papier-ciseaux et point faible !

Netero continue d'éradiquer les Chimera Ants, mais leur Reine va bientôt donner naissance au Roi et un troisième garde terrifiant vient de naître. Gon et Kirua parviendront-ils à vaincre Knuckle et Shoot avant la fin de l'ultimatum afin de rejoindre le président à NGL ?