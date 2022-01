Hunter x Hunter - Episode 27 - Entrée dans l'arène

Gon et Kirua arrivent à la tour Céleste pour compléter leur entraînement et gagner de l'argent. Plus on monte dans la tour, plus les adversaires sont forts. Ils vont faire la rencontre de Zushi, un jeune adversaire qui utilise une technique similaire à celle d'Irumi, le grand frère de Kirua.