Hunter x Hunter - Episode 65 - Poing diabolique et pierre-papier-ciseaux !

Gon et Kirua décident de travailler leurs techniques spéciales. Alors que Kirua quitte le jeu le temps de participer à l'examen de Hunter, Bisc et Gon, restés sur Greed Island pour l'entraînement en apprennent un peu plus sur la dernière attaque de Boomer ...