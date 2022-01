Hunter x Hunter - Episode 74 - Vainqueurs et vaincus !

Genthru a bien montré qu'il était plus fort que Gon. Mais bien entendu, Gon refuse de pliler et n'en fait qu'a sa tête ! Que va-t-il se passer si Genthru utilise Little Flower ? Même blessé est-ce que Gon pourra le battre ?