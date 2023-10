Policier • Drame | 2016

Mike Regan (Pierce Brosnan) est un homme d'affaire puissant qui contrôle tout. Il possède tout ce dont on peut rêver : une femme et une fille superbes, une luxueuse maison ultra-connectée. Sa compagnie aérienne est sur le point de révolutionner le marché avec une nouvelle application digitale mais il doit à tout prix séduire de nouveaux investisseurs pour réussir. Hélas, sa relation avec Ed Porter (Jason Barry), son consultant informatique, prend une drôle de tournure. Mike se trouve bientôt dans un jeu mortel du chat et de la souris lorsque Ed commence à harceler sa fille et à utiliser la technologie pour harceler le reste de sa famille, son entreprise et sa vie...