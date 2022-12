I Wanna Dance With Somebody – Bande-Annonce 2

Le biopic musical I WANNA DANCE WITH SOMEBODY célèbre avec force et triomphe l’inégalable Whitney Houston. Réalisé par Kasi Lemmons, écrit par Anthony McCarten (nommé aux Oscars), produit par le légendaire Clive Davis et interprété par Naomi Ackie (récompensée aux BAFTA) dans le rôle de Whitney Houston, le film est un portrait sans filtre de la femme complexe et aux multiples facettes derrière la Voix. De la jeune choriste du New Jersey à l’une des artistes les plus renommées et récompensées de tous les temps, le public se retrouve transporté dans une aventure inspirante, poignante – et particulièrement émouvante – à travers la vie et la carrière tourmentées de Whitney Houston, mettant en lumière, comme jamais auparavant, les concerts et les chansons les plus iconiques de la célébrissime artiste.