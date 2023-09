I3P - S01 E04 - La butte aux cailles (Partie 2)

Deux hommes se présentent comme fiancés à Artésia, chacun l’appelant d’un nom différent. Mathias et son équipe apprennent que la jeune femme présente d’anciennes blessures, ils s’intéressent donc de plus en plus aux deux suspects, avec l’aide de Nathalie Fontaine. Pendant ce temps, un troisième homme rode autour du puits artésien… Qui en veut à la princesse de contes de fées ?