I3P - S01 E05 - Panthéon (Partie 1)

Artiste peintre bien connu des services, Paul Arkan a été arrêté car il faisait une crise dans une rame de métro. A l’I3P, le professeur Mathias Bernardt lui donne un bloc et des crayons en guise d’interrogatoire. L’artiste souffrant de bipolarité dessine le motif d’un lacet, qui aurait servit à une éxecution devant le Panthéon. Ne pouvant résister à sa curiosité, Bernardt part à la recherche d’indices sur place et trouve un morceau d’étoffe au pied de la grille d’entrée du monument. Pendant ce temps, sa collègue Sophie suit la piste d’un couvent dont les souterrains sont connectés au Panthéon, et où les religieuses semblent vouloir éviter qu’on parle d’elles.