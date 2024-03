Divertissement • Comédie

C’est au cœur de la petite Camargue, que le Château de Calvières ouvre exceptionnellement ses portes et livre, pour la première fois, des secrets jusque-là bien gardés. Pendant plusieurs mois, nos équipe se sont invitées dans les cuisines de l’institut pour y savourer ses délicieux mystères. La recette de ce succès tient à la présence de plusieurs ingrédients : l’univers de la cuisine bien sûr, mais pas seulement. Le mélange savant d’intrigues sur fond de rivalités amoureuses ou professionnelles et de thèmes sociétaux dans l’air du temps. Du harcèlement, au phénomène des sugar babies, en passant par la non-binarité, le feuilleton ose aborder les sujets de société les plus tabous. Ce qui fait la réussite de cette série chorale, c’est aussi son casting flamboyant qui réunit plusieurs générations d’acteurs, des révélations et des figures déjà bien installées.