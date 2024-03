Ici tout commence : les secrets d’un succès

"Ici tout commence", la petite soeur de "Demain nous appartient", est devenue un véritable phénomène. Gourmande, piquante et réconfortante, la série réunit chaque soir, du lundi au vendredi , jusqu'à 3 millions de téléspectateurs. Alors que le feuilleton vient de souffler sa 2ème bougie, c’est au cœur de la petite Camargue que le Château de Calvières, ouvre exceptionnellement ses portes et livre, pour la première fois, des secrets jusque-là bien gardés. Notre équipe s’est invitée pendant plusieurs mois dans les cuisines de l’institut pour y savourer ses délicieux mystères. Immersion au sein du prestigieux Institut Auguste Armand ! La recette de ce succès tient à la présence de plusieurs ingrédients. L’univers de la cuisine bien sûr, mais pas seulement. Le mélange savant d’intrigues sur fond de rivalités amoureuses ou professionnelles et de thèmes sociétaux dans l’air du temps. Du harcèlement, au phénomène des sugar babies, en passant par la non-binarité, le feuilleton ose aborder les sujets de société les plus tabous. Ce qui fait la réussite de cette série chorale, c’est aussi son casting flamboyant qui réunit plusieurs générations d’acteurs, des révélations et des figures déjà bien installées. En têtes d’affiches : Vanessa Demouy, Elsa Lunghini, Catherine Marchal, Frédéric Diefenthal, Benjamin Baroche, Agustin Galiana... Mais la série compte aussi lors de son lancement en novembre 2020, sur la présence du charismatique Francis Huster entouré de comédiens en herbe tels qu'Aurélie Pons, Julie Sassoust, Mikaël Mittelstadt, Nicolas Anselmo, Catherine Davydzenka... En quelques mois seulement, de parfaits inconnus sont devenus des stars du petit écran. Cette bande de comédiens a accepté de nous faire partager son quotidien derrière les caméras. Un casting 4 étoiles et un générique à la musique entrainante signée Gims ! L’artiste le plus populaire de sa génération raconte les dessous de sa participation à la série et la création de son titre : Jusqu’ici tout va bien. Avec les témoignages de : Clément Rémiens, Sarah Farahmand productrice, Vanessa Demouy, Elsa Lunghini, Frederic Diefenthal, Alexandre Brasseur, Anne Viau Directrice Artistique de la Fiction Française du groupe TF1, Othman Mahfoud scénariste et co-créateur, Catherine Davydzenka, Gims, Julie Sassoust, Lucien Belvès, Aurélie Pons, Christophe Beaugrand, Benjamin Baroche, Nicolas Anselmo, Kathy Packianathan, Pola Petrenko, Axelle Dodier, Zoi Sévérin, Pablo Cazals chef cuisinier, Michel Sarran, Fabian Wolfrom, Catherine Marchal, Mikaël Mittelstadt, Agustin Galiana, Rebecca Benhamour, Tom Darmon, Claire Romain, Hélène la maman d'Aurélie Pons, Peggy Pasquerault directrice du casting, Pascal Barraud coach des comédiens, Azize Diabaté, Terence Telle, Julien Alluguette, Thomas Da Costa, Alizée Bochet.