Ici tout commence - Clément Rémiens, Francis Huster, Agustin Galiana… Le casting se dévoile !

En exclusivité sur MYTF1, découvrez le casting du nouveau feuilleton quotidien “Ici tout commence”.

Alors que Demain Nous appartient fêtera ses 3 ans d’antenne ce vendredi 17 juillet et Forts de ce succès, TF1 et TELFRANCE(Newen) sont très heureux d’annoncer la production d’un nouveau feuilleton intitulé ICI TOUT COMMENCE. Il sera bientôt en tournage en Occitanie et principalement en Camargue. L’intrigue se nouera autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations.

Voici les premiers noms du casting de ce nouveau feuilleton quotidien :

Clément Rémiens – Révélé dans DNA, il remporte la saison 9 de Danse avec les stars aux côtés de Denitsa Ikonomova et a joué dans la série Pour Sarah qui a réuni 5 millions de téléspectateurs sur TF1 en octobre 2019. Il sera le héros de la série. Il ne quitte pas pour autant DNA et reviendra voir ses parents dans la série Demain Nous Appartient, Ingrid Chauvin et Alex Brasseur

Vanessa Demouy – Ancien mannequin, elle se fait connaître du grand public dans la série Classe mannequin sur M6. Le théâtre a pris une grande place dans sa carrière depuis ses débuts sur les planches en 2002 avec les monologues du vagin. Elle renoue avec la télévision en intégrant le casting de Demain nous appartient en 2018.

Frédéric Diefenthal – Après avoir interprété l’un des rôles principaux dans la série le juge est une femme sur TF1, il connait le succès au cinéma grâce à la saga Taxi mais aussi avec des films comme Belphégor ou Dédales. Il intègre la famille Demain Nous appartient en 2019.

Elsa Lunghini – Chanteuse plusieurs fois nommées aux Victoires de la Musique et actrice depuis son plus jeune âge. Elle débute au cinéma à l’âge de 7 ans dans Garde à vue de Claude Miller avant d’être découverte du grand public dans la film La femme de ma vie dont elle interprète la chanson générique qui va lancer sa carrière de chanteuse. Après des années dans la chanson elle revient à la comédie au cinéma et à la télévision. On l’a vu notamment dans la série Les Bracelets Rouges pour TF1;

Catherine Marchal – Actrice, réalisatrice, metteur en scène. De 36 quai des orfèvres à la série de France 2 On va s’aimer un peu beaucoup en passant par de nombreuses mises en scène au festival d’Avignon, elle évolue aussi bien au cinéma, au théâtre qu’à la télévision.

Agustin Galiana – Après une carrière en Espagne , il a été révélé au public français par son rôle dans la série Clem sur TF1. Il a, depuis, multiplié les projets dont un nouvel album qui sortira à la rentrée;

Bruno Putzulu – Pensionnaire de la comédie Française de 1990 à 2002, il est découvert du grand public dans le film de Bertrand Tavernier L’appât. Depuis il enchaîne les rôles aussi bien au cinéma, au théâtre qu’à la télévision.

Azize Diabaté – Révélé dans la série à succès de TF1 Les bracelets Rouges, Azize a participé à la saison 10 de Danse avec les stars.

Terence Telle – Mannequin, il a participé à la saison 9 de DALS aux côtés de Fauve Hautot et a tourné récemment aux côtés d’Hélène de Fougerolles et d’Arielle Dombasle dans Coup de Foudre à l’île Maurice prochainement diffusé sur TF1.

Benjamin Baroche – Après un détour par les planches, le comédien a vite enchaîné les rôles à la télévision, coutumier des séries policières (Profilage, Caïn, Candice Renoir, Chérif, Une chance de trop…)

Aurélie Pons, Lucia Passaniti, Julie Sassoust – Tout comme DNA a su révéler Cléments Rémiens, Solène Hébert ou Hector Langevin, Ici Tout Commence mettra à l’honneur de nouveaux jeunes talents.

Et avec la participation exceptionnelle de Francis Huster

Après des années à la Comédie-Française qu’il quitte en 1981, Francis Huster enchaîne les rôles et les succès au cinéma (Les uns et les autres, J’ai épousé une ombre, La femme publique, Le dîner de cons…), à la télévision (Les Filles du Lido, Terre Indigo, Zodiaque, Jean Moulin) sans oublier son amour des planches en tant que comédien et metteur en scène.