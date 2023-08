Ici Tout Commence : Jim (Loan Becmont) fait partie de la nouvelle promo

Jim va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Jim Leroy (Loan Becmont) est le fils aîné du chef Marc Leroy avec qui les relations sont particulièrement tendues. Heureusement, il s'entend mieux avec son frère Thibault. Ancien militaire, il a passé deux ans en tant que cuisinier dans un sous-marin, mais il a quitté l’armée brutalement sans s’expliquer.



Il a un côté décalé et old school qu’il assume. Charismatique, imperturbable et direct, il possède une fine analyse des gens. Derrière son apparence silencieuse, il a un vrai sens du collectif.



Jim arrive pour passer le concours de l’Institut. Il a toujours aimé cet endroit où il garde de bons souvenirs de l’époque où son père y enseignait. Il est content de retrouver Teyssier qu’il admire.