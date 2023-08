Ici Tout Commence : Léonard (Thomas Vilan) fait partie de la nouvelle promo

Léonard va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Léonard (Thomas Vilan) a grandi en foyer, où il a rencontré Salomé et Maya, qui sont devenues sa famille de cœur.



C'est un jeune homme fantasque et positif, flamboyant et parfois trop curieux, qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Très sociable, grâce à son côté charismatique et solaire, il se lie vite d’amitié avec les gens.



Après un mois de stage aux côtés de Salomé, va-t-il réussir à intégrer l’Institut et réaliser son rêve le plus fou ?