Ici Tout Commence : Malik (Oscar Al Hafiane) fait partie de la nouvelle promo

Malik va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Charmeur, bourré d’autodérision et énergique, Malik (Oscar Al Hafiane) est un bon camarade, assez premier degré, honnête, et sincère. Il aime être dans la séduction avec les autres sans être lourd pour autant. Très à l’aise, il réussit vite à sympathiser avec tous ceux qu’il croise !



En cuisine il dispose d’un talent rare : le palais absolu. Autrement dit, il sait reproduire des recettes à la perfection. Mais quand il s'agit d'être créatif, les difficultés commencent.



Malik arrive à l’Institut pour passer le concours 2023, mais également pour retrouver Ophélie, une fille de l’Institut avec qui il a parlé sur une application de rencontres tout l’été. En réalité, Ophélie est Ambre, qui s’est inscrite sur l’application sous un faux nom, sans utiliser de photo d’elle. En voyant Malik débarquer, elle panique et lui cache qu’elle est Ophélie.