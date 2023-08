Ici Tout Commence : Maya (Alexandra Favalli) fait partie de la nouvelle promo

Maya va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Maya (Alexandra Favalli) est une jeune fille mignonne et attachante. Elle a passé toute sa vie en foyer avec Salomé et Léonard, et a développé une dépendance affective qui lui vient de son passé difficile. Elle a une énorme peur de l’abandon.



Maya est très entière dans ses relations, et peut vite être jalouse.



Après des retrouvailles tendues avec Salomé, elle est désormais en paix et motivée pour rentrer à l’Institut. Peu à peu elle a repris goût à la cuisine grâce au stage d'été, et fait la rencontre d'Ethan. Mais son complexe d’infériorité risque de l’empêcher d’être parmi les vingt meilleurs…