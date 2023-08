Ici Tout Commence : Pénélope (Laurence Facelina) fait partie de la nouvelle promo

Pénélope va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Pétillante, impertinente, passionnée, cash et... trentenaire. Pénélope (Laurence Facelina) veut se reconvertir, et elle ne va pas laisser son âge l’en empêcher. Mais sa générosité,et son humour lui permettent de nouer des amitiés avec les plus jeunes.



En pleine reconversion professionnelle, Pénélope arrive au premier jour bien préparée. Malgré les regards interloqués des autres candidats qui la prennent pour une nouvelle prof égarée, Pénélope ne se laisse pas décontenancer et se lance avec détermination.