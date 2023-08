Ici Tout Commence : Thibaut (Félix Pacaut) fait partie de la nouvelle promo

Thibaut va faire sa rentrée des classes à l'Institut Auguste Armand et elle s'annonce des plus mouvementées ! Le concours de rentrée sera marqué par des épreuves aussi exigeantes qu'originales

Thibault (Félix Pacaut) est le fils cadet du chef Marc Leroy et le petit frère de Jim.



Thibault sait ce qu'il veut dans la vie, il a un esprit d’équipe et un sourire dévastateur qui lui permettent de fédérer naturellement autour de lui. Bon compagnon, Thibault est quelqu’un de loyal sur qui on peut compter les yeux fermés. Il est aussi un confident qui donne toujours de bons conseils.