Ici tout commence - Votre nouveau feuilleton quotidien arrive le 2 novembre

Le suspense prend fin aujourd'hui. On connait la date de diffusion de "Ici tout commence". Notez dans vos agendas : le 2 novembre à 18:30.

L'histoire

Vous les connaissez déjà et vous les adorez. Maxime, Rose et Antoine ont quitté Sète pour vivre une nouvelle aventure. Chacun pour des raisons propres.

Maxime, la naissance d'une vocation

Maxime, vous le savez, a quitté Sète et ses parents par amour et par envie. Il y a quelques semaines, il a rencontré à l'annexe du Spoon, Salomé, élève émérite à l'Institut Auguste Armand. Passionnée de gastronomie, la jeune femme lui a transmis l'envie de s'engager dans cette voie. Mais pas seulement. C'est la peur au ventre que Maxime arrive à l'Institut. Il joue sa vie professionnelle et amoureuse avec ce concours d’entrée. Mais, ce jour-là, l'accueil de Salomé est glacial… Pourquoi ? C’était pourtant réciproque…

Le joli projet de Rose et Antoine

Rose et Antoine ont décidé, eux aussi, de quitter Sète et le lycée. Le départ n'a pas été simple. Il a fallu se séparer de Souleymane, mais le petit bonhomme est devenu grand et va "presque" voler de ses propres ailes. Vous l'avez vu dans les épisodes de Demain Nous Appartient. Rose a retrouvé son père. Auguste Armand,.. Oui comme le nom de la prestigieuse école de cuisine qui attire tant Maxime. Auguste fait une proposition à Rose très alléchante. Il souhaite engager Antoine comme proviseur et lui offre un poste de Directrice de publication. Un joli cadeau de retrouvailles qui ne plait , mais alors pas du tout, à sa soeur aînée, Clotilde qui lui voue une haine féroce depuis l’enfance.



Pressions de l’excellence, tensions familiales, anciens secrets inavouables, mensonges, trahisons et vengeances, font désormais partie du quotidien des élèves et de l’équipe de l’institut, qui derrière ses magnifiques murs de pierre, cache une réalité bien plus sombre. Mais rien n’entachera la motivation des élèves pour devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie française.

On vous attend nombreux le 2 novembre à partir de 18H30 pour le premier épisode de Ici tout commence. Et pour vous faire patienter, on va publier de nombreux contenus exclusifs sur MYTF1

Le casting :

Clément Rémiens (Maxime Delcourt),

Francis Huster (Auguste Armand),

Vanessa Demouy (Rose Latour),

Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel),

Elsa Lunghini (Clotilde Armand),

Bruno Putzulu (Guillaume Devaut),

Catherine Marchal (Claire Guinot),

Agustín Galiana (Lisandro Inesta),

Benjamin Baroche (Emmanuel Teyssier),

Lucia Passaniti (Noémie Matret),

Aurélie Pons (Salomé Dekens),

Julie Sassoust (Anaïs Grimbert),

Azize Diabaté (Enzo Lopez),

Rebecca Benhamour (Célia Gaissac),

Pierre Hurel (Jérémy Devaut),

Terence Telle (Gaëtan Rivière)…