La boutique "Ici Tout Commence" est ouverte

La boutique "ici tout commence" vient d'ouvrir. Découvrez tous les produits pour les plus grands fidèles de la série et les amateurs de cuisine.

Rassemblant en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs* sur TF1 en 2021, le feuilleton Ici Tout Commence est devenu un pilier incontournable de la grille. Forte de ce succès, la série ouvre sa première boutique en ligne en ce mois d'avril, en partenariat avec Full Ace.



En plus des traditionnelles gammes de textile et accessoires (sweats, T-shirts…), les fans pourront acheter des produits de l’univers de la cuisine (bento box, salière et poivrière, planche à découper, etc.). Des produits de haute qualité pour les plus grands fidèles de la série, mais également pour les amateurs de cuisine.



Boutique à découvrir ICI