Anaïs et Lisandro surpris en train de... - ITC du 4 juin 2021 en avance

Anaïs et Lisandro ont passé la nuit ensemble et manquent de se faire surprendre par Enzo au petit matin. Il demande pardon à Anaïs qui tente d'expédier la conversation. Olivia explique à Louis qu'elle a été dure la veille car elle croit en son talent. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.