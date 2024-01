Avant-première - Ici tout commence du 1 février 2024 - Episode 852

C’est l’heure de l’évaluation pour Bérénice et sa brigade. Les entrevues de Maïa et Laetitia prennent une tournure inattendue. Au Double A, Billie est la reine des crêpes !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.