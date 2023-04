Avant-première - Ici tout commence du 1 mai 2023 - Episode 654

Le cœur d’Anaïs balance entre Théo et Lisandro. Claire redonne cours... d’une autre façon. Au Double A, Billie et Tom se rapprochent.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.