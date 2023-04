Avant-première - Ici tout commence du 10 avril 2023 - Episode 639

Une cheffe est nommée pour encadrer la brigade de filles. Esteban et Teyssier s'affrontent lors de la chasse aux œufs. Théo organise un repas pour réunir les Armand et les Teyssier.