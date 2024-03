Avant-première - Ici tout commence du 11 mars 2024 - Episode 879

L’enquête pour trouver l’agresseur de Yann tourne au vinaigre pour les Myriel. A l’Institut, enseignants et élèves disent au revoir à Deva en beauté. Chez Léonine, Jude, Lionel et Vic continuent à en voir des vertes et des pas mûres !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.